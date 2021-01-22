الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.
وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إلى أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة فيفا، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.
وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في صدام مع الدحيل القطري في مباراة الدور الأول على أن يلتقي الفائز منهما بنظيره الألماني بايرن ميونخ في دور نصف النهائي،