موسيماني: لدينا الكثير من العمل.. روما لم تُشيد في يومٍ واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدر بالنادي الأهلي رسالة إلى الجماهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليؤكد أن الأفضل قادم.

وغرد موسيماني :"الفلسفة تتمكن ببطء، ونحن سوف نصل إلى ما نريده، ما زال لدينا الكثير من العمل لنقوم به حتى نصل إلى المستوى المرغوب، روما لم تُشيد في يومٍ واحد".

وقاد بيتسو موسيماني النادي الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر الموسم الماضي وأنهى المباريات الأخيرة للأحمر في بطولة الدوري الذي توج بها للمرة 42 في تاريخه.

موسيماني فقد 4 نقاط مع الأهلي في أول 8 مواجهاته له في الدوري بتعادلين بدون أهداف مع وادي دجلة والبنك الأهلي وسط حالات مثيرة للجدل تحكيمياً استدعت بياناً رسمياً من الأهلي يطالب خلاله بالعدالة ويصف الأخطاء ضده بالـ"فجة".

موسيماني يستعد لقيادة الأهلي أمام بيراميدز يوم الثلاثاء المُقبل، قبل أن يشد الرحل مع فريقه إلى قطر لمواجهة الدحيل في الدور الأول لكأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك الذي لعب مباراة واحدة أقل من حامل اللقب في أخر 5 مواسم، والأكثر تتويجاً باللقب.