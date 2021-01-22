دودو: كان لدى اللاعبين الصغار بعض القلق.. ولست مهتم بلقب رجل المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد هشام دودو، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن جميع أفراد المنتخب كان تركيزهم على مواجهة بيلاروسيا، لأهميتها.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على منتخب بيلاروسيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي في بطولة العالم بنتيجة (35-26) على استاد القاهرة.

الفريق المصري احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد الروسي، ومنتخب السويد الذي لعب مباراة أقل.

وقال دودو بعد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس:" كنا مركزين وعارفين أهمية المباراة وقولنا لازم ننسى ما فات ونركز في القادم".

وأضاف:"كان هناك بعض القلق لدى اللاعبين الصغار لكن اللاعبين الكبار منحونا الهدوء حتى نتمكن من اللعب".

وأتم:" ليس مهم الفوز برجل المبارة بقدر المساهمة في الفوز كفريق واحد، فالجميع في المنتخب يركز على هدف واحد وهو المباريات المقبلة وتحقيق الفوز دائما".

ووحصل أحمد هشام دودو صانع ألعاب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي نيم الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل هشام دودو 5 أهداف من إجمالي 7 تصويبات على المرمى بنسبة إجادة 71%.

وسيختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة منتخب سلوفينيا يوم الأحد القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد