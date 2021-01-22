وزير الرياضة العراقي عدنان درجال يزور نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استقبل عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك وزير الرياضة العراقي عدنان درجال و نجم منتخب بلاد الرافدين لكرة القدم الأسبق بمقر القلعة البيضاء وبصحبته سفير العراق بالقاهرة عبدالستار الجنابي، وعمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع التنمية الرياضية نائبًا عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر اللقاء هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، عصام العنتبلي المستشار المالي للنادي، سيد عزب المستشار القانوني للزمالك، عاطف النمر، رئيس قطاع الشئون الرياضية بالنادي، طارق حشيش المستشار المالي للنادي، عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

وحرص رئيس نادي الزمالك على إهداء وزير الرياضة العراقي، وسفير بلاده في القاهرة درعي النادي وأعلام الزمالك التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية التي تعكس مدي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحب الوزير الدرجال لمصر، ولنادي الزمالك الذي يعشقه وينتمي إليه هو وقطاع كبير من أبناء العراق الشقيق.

واصطحب عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك يرافقه الوزير عدنان درجال، والسفير العراقي بالقاهرة في جولة داخل النادي تفقد خلالها المنشآت الرياضية، وحمام السباحة الأوليمبي بالنادي، وصالة تنس الطاولة الدولية كما لعب رئيس الزمالك والوزير العراقي مباراة تنس طاولة ودية عكست حجم العلاقات الطبية بين الأشقاء في البلدين.

وأشاد درجال وهو أحد نجوم الكرة العراقية السابقين بالمكانة الكبيرة لنادي الزمالك وشعبيته الجارفة في الوطن العربي بصفة عامة، ودول الخليج بصورة خاصة.