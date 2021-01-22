شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب النرويج ينصح لاعبه بالانتقال إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، من مغادرة النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الجارية هذا الشهر، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان.

وبعدما تم استبعاده من تشكيلة مباراة ديبورتيفو في كأس الملك، طلب أوديجارد الرحيل عن الفريق؛ حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أرسنال على سبيل الإعارة.

من جانبه قال ستال سولباكن، مدرب منتخب النرويج، في تصريحات إعلامية: «أعتقد أن أوديجارد سينتقل إلى دوري جديد، وإلى فريق مختلف، أرى أن مارتن أوديجارد تحسن كثيرا مؤخرا، ويستحق التقدم للأمام، أرسنال يقوم حاليا بإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق، ويملك مدربا رائعا، أنا أحب أرتيتا والطريقة التي يدير بها الفريق، أوديجارد سيحصل على مزيد من الخبرات بالتواجد في دوري مختلف، ودولة ذو ثقافة مختلفة، أعتقد أن طريقة أرسنال تناسبه بشكل كبير، وإذا ذهب إلى هناك، سأكون سعيدا للغاية».