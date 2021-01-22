شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يبدى استيائه بعد إعارة مدافعه لميلان دون علمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل صفوف الجهاز الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، وخصوصا فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق، بسبب عدم علمه بكل الأمور داخل فريقه، لدرجة أن مدافعه فيكايو توموري رحل بالفعل لميلان، وهو لا يعلم.

وقال لامبارد، في مؤتمر صحفي لمباراة تشيلسي ولوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي: «بخصوص فيكايو توموري، فلا يوجد تأكيد على أي صفقة إعارة حتى الآن».

كانت تقارير صحفية إيطالية، قد أكدت صباح اليوم، أن ميلان توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي على استعارة توموري حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

وسافر توموري إلى إيطاليا، اليوم الجمعة، لإجراء الفحوصات الطبية قبل الإعلان عن الصفقة.

في الإطار ذاته، قام ميلان بقيد توموري في الاتحاد الإيطالي بصفته لاعبا معارا من تشيلسي.