شكرا لقرائتكم خبر عن والد «هالاند» يرفض يرفض الإفصاح عن وجهة نجله المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إنجي هالاند، والد إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، المقارنة بين مانشستر يونايتد والنادي الألماني، في ظل ما تردد عن رغبة مسؤولي الشياطين الحمر في ضم نجله الصيف المقبل.

وارتبط اسم هالاند، بمغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بعد موسم ونصف فقط من انضمامه، في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها على الصعيدين المحلي والقاري.

ويسعى أكثر من نادٍ للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل، أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وجود أنباء تفيد بأن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يضع عينيه على اللاعب.

وقال والد هالاند، في تصريحات لصحيفة «سبورت 1» الألمانية: «مانشستر يونايتد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، النادي لديه مشروع جديد ويسير بخطوات جيدة، لكن إجراء مقارنة الآن ليس بهذه السهولة لأن هالاند يلعب بالفعل في دورتموند، يونايتد ودورتموند ناديان تقليديان للغاية، يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ كبير، مانشستر يونايتد ناد نفتخر به، تماما مثل دورتموند في ألمانيا».