شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي أبوالمجد: أحمد الأحمر مثل الأب في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبوالمجد، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، إن أحمد الأحمر، قائد المنتخب، بمثابة الأب لكل اللاعبين داخل الملعب.

وشدد أبوالمجد، على أن وجود الأحمر، داخل الملعب يعطي ثقل كبير للمنتخب ويعطي ثقة لزملاءه.

وأضاف أبوالمجد، أن الأحمر، من أفضل لاعبي العالم في كرة اليد، ووجوده ضمن صفوف المنتخب يعد بمثابة حافز كبير لجميع اللاعبين.