شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: لا بديل عن الفوز على سلوفينيا لضمان التواجد ضمن الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبوالمجد، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، إن الخسارة امام السويد، جعلت كل مبارياتنا بمثابة مباريات الكؤوس.

وشدد أبوالمجد، أن مواجهة سلوفينيا المقبلة لابديل عن الفوز بها، من أجل التواجد ضمن الثمانية الكبار.

وأشاد أبوالمجد، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب طوال شوطي المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز.

وفازت مصر، على بيلا روسيا «السبت»، 35/ 26، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الدور الثاني لكأس العالم.