شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة العراقي: سعيد بتواجدي بالزمالك.. وأتمنى نجاح المجلس الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عدنان درجال وزير الرياضة العراقي، عن سعادته بتواجده داخل نادي الزمالك متمنيا التوفيق والنجاح للمجلس الحالي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز.

وأضاف وزير الرياضة العراقي أن الزمالك كيان كبير وتاريخ حافل بالإنجازات والبطولات للفانلة البيضاء التي تعشقها بلاد الرافدين.

وأضاف مدافع منتخب أسود الرافدين لكرة القدم الأسبق أنه تربطه علاقات أخوية ممتازة مع أغلب نجوم الزمالك القدامى، ونجوم الجيل الذهبي المعلم حسن شحاتة وفاروق جعفر وجمال عبدالحميد وغيرهم من نجوم القلعة البيضاء.

وأشاد وزير الرياضة العراقي بالطفرة التي يشهدها النادي في المنشآت والقطاع الرياضي، متمنيا التوفيق للنادي وتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير المحبة للزمالك من الخليج إلى المحيط.