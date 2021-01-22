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عمر الوكيل «بكار»: ترتيب المباريات جاء في مصلحة منتخب مصر

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر الوكيل «بكار» نجم منتخب مصر لكرة اليد، إن مباراة بيلاروسيا كانت غاية الصعوبة قبل انطلاقها، إلا أن فارق الأهداف قلب الأمور لصالحنا من البداية.

وأضاف بكار، أن سر تفوق منتخب مصر هو حرصنا على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات السابقة.

وشدد بكار، على أن المستوى في ارتفاع متزايد من مباراة لأخرى، لافتاً إلى أن تسلسل وترتيب المباريات، جاء في مصلحة المنتخب المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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