شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل «بكار»: ترتيب المباريات جاء في مصلحة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر الوكيل «بكار» نجم منتخب مصر لكرة اليد، إن مباراة بيلاروسيا كانت غاية الصعوبة قبل انطلاقها، إلا أن فارق الأهداف قلب الأمور لصالحنا من البداية.

وأضاف بكار، أن سر تفوق منتخب مصر هو حرصنا على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات السابقة.

وشدد بكار، على أن المستوى في ارتفاع متزايد من مباراة لأخرى، لافتاً إلى أن تسلسل وترتيب المباريات، جاء في مصلحة المنتخب المصري.