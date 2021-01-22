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أفضل لاعب في مباراة بيلاروسيا.. «دودو»: «لا يشغلنا سوى الفوز بكأس العالم»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد هشام السيد «دودو»، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي نيم الفرنسى، والذ حصل على جائزة رجل مباراة مصر أمام بيلا روسيا، إنه بالرغم من القلق الذي انتابه، ألا أن الفضل في المستوى الذي ظهر عليه يعود للاعبين الكبار في الفريق.

وشدد دودو، على أنه وزملاءه أغلقوا صفحة بيلاروسيا، ولايشغلهم سوى الفوز بكأس العالم.

وفازت مصر على بيلاروسيا 35/ 26 في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الدور الثاني الرئيسي لكأس العالم «مصر 2021».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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