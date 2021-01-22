شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس، مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ، وهي الهزيمة الثانية لفريق ليفربول خلال ثلاث مباريات، فقبلها تعرض الفريق للهزيمة من ساوثهامبتون بنفس النتيجة، ثم تعادل بعدها مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، ثم لقاء بيرنلي، كما لم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

تقييم أغلب لاعبي فريق ليفربول أمام بيرنلي جاء سيئا نظرا للأداء والنتيجة، حيث أن أعلى اللاعبين تقييما، كان اللاعب ماتيب والذي حصل على متوسط تقييم 6.3 درجة، يليه شاكيري وفابينو بتقييم 5.8، أما لاعبنا محمد صلاح فقد حصل على متوسط تقييم 5.2 حيث أنه لم يشارك أساسيا في المباراة وحل بديلا للاعب أوريجي في الدقيقة 57 من المباراة.

أما عن أسوأ اللاعبين فكان اللاعب أرنولد بتقييم 4 درجات يليه، شامبرلين بتقييم 4.1، ثم أوريجي بتقييم 4.3 درجة.

وفيما يلي متوسط تقييم لاعبي ليفربول في مباراتهم أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي:

- اليسون: 5.4

- أرنولد: 4

- ماتيب: 6.3

- فابينيو: 5.8

- روبرتسون: 5.1

- ألكانتارا: 5.2

- فينالدوم: 5

- شاكيري: 5.8

- شامبرلين: 4.1

- ماني: 5.1

- أوريجي: 4.3

- محمد صلاح: 5.2