شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد العجوز، القائم بأعمال المدير الفني للإسماعيلي، 22 لاعباً لخوض مواجهة غزل المحلة المقررة «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

وضمت القائمة كلاً من:

محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى، محمد بيومى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، محمود البدرى، محمود دونجا، محمد عادل، محمد مخلوف، عماد حمدى، محمد صادق، نادر رمضان، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، أرى بابل، محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.