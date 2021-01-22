شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يطالب لاعبي أسوان بتحقيق المفاجآة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب علاء عبدالعال، المدير الفني لأسوان، لاعبيه باستغلال الحالة المعنوية العالية، التي عليها الفريق بعد التعادل مع غزل المحلة، في الجولة المنقضية والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة كبيرة في جدول المسابقة وإسعاد جماهير أسوان، التي تساند الفريق في جميع مبارياته.

ويلتقي الزمالك مع أسوان «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، على أرض ملعب بتروسبورت بالقطامية.

وشدد علاء عبدالعال، على لاعبيه بأنهم لديهم من القدرات الفنية والبدنية مايؤهلهم ليكونوا نداً قوياً للزمالك، ومجاراته طوال المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة.