شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك على تصريحات «مجاهد» عن تخفيف عقوبة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء بين مسؤولي نادي الزمالك، عقب تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بأن السبب في رفع الإيقاف عن محمد الشناوي، حارس الأهلي، كان لدواعي وطنية بسبب مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية.

وأبدى مسؤولي الزمالك، اندهاشهم من الموقف الغريب لرئيس اتحاد الكرة، والذي يؤثر بالسلب على المنافسة في مسابقة الدوري، خصوصاً وأن الزمالك هو متصدر قمة المسابقة، وأي إخلال في تطبيق اللوائح سيضر بمصلحة الفريق وخصوصاً إذا كان لأحد الفرق المنافسة للزمالك.

ورفض مسؤولي الزمالك، إصدار أي بيان جديد بخصوص تصريحات مجاهد، والاحتفاظ بكامل حقوقهم في الرد على تلك التصريحات في الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على كامل حقوق الزمالك.