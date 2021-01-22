شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يجبر باتشيكو على إجراء تعديلات بتشكيل الزمالك أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق أمام أسوان.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أسوان «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، على ملعب بترسبورت بالقطامية.

واشتكى عدد من لاعبي الفريق الأساسيين من حالة الإرهاق بسبب تلاحم المباريات وخوض الفريق مباراة الجونة قبل مواجهة أسوان بـ 48 ساعة فقط.