شكرا لقرائتكم خبر عن تأزم موقف راموس من البقاء مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ازدادت مفاوضات الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، صعوبة بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.

وينتهي عقد سيرجيو راموس، مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإن استمرار راموس مع ريال مدريد في الموسم المقبل، بات أصعب من أي وقت مضى، وكانت تقارير صحفية زعمت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

وأشار إلى أن راموس يريد الحصول على نفس راتبه الحالي وهو 12 مليون يورو، لكن النادي الملكي يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد.