شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يحشد قوته الضاربة لمواجهة مونبلييه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة مونبلييه المقرر لها، العاشرة مساء اليوم الجمعة، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وشهدت اختيارات بوكيتينو استبعاد كل من: خوان بيرنات وكولين داجبا وفاديجا وأندير هيريرا.

وجاءت قائمة سان جيرمان كاملة، كالآتي:-

باكر - دي ماريا - ديالو - دراكسلر - فلورينزي - جايا - إيكاردي - كين - كيرير - كورزاوا - لوتيليه - ماركينيوس - مبابي - نافاس - بيمبيلي - ريكو - سارابيا - فيراتي - كيمبيمبي - نيمار - باريديس - دانيلو - رافينيا.

يذكر أن سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة.