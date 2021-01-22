شكرا لقرائتكم خبر عن موراي يغيب عن «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

لن يشارك البريطاني آندي موراي اللاعب الأول على العالم سابقاً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل، بعد إصابته بكوفيد-19 في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، عن موراي قوله «أشعر بالألم بإعلان عدم سفري إلى أستراليا للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة». وأضاف «دخلنا في حوار مستمر.. لمحاولة إيجاد حل يسمح ببعض التدريبات خلال الحجر الصحي، لكن لم ينجح ذلك».

ونشر الاتحاد البريطاني للتنس تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، أكد فيها أن موراي سيغيب عن أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وقال موراي البالغ عمره 33 عاماً، والحاصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، يوم الخميس الماضي إنه أصيب بفيروس كورونا وخضع للعزل في منزله بالقرب من لندن.