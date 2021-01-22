الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: هدف سموحة الملغي صحيح وإكرامى دخل بالكرة فى المرمى

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم الخبير التحكيمى أحمد الشناوى الجدل حول لقطة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز أمام سموحة بعدما أمسك بالكرة من داخل مرماه وسط شك حول إذا ما كانت الكرة تخطت المرمى أو لا.

قال الشناوى خلال فقرة التحكيم على قناة أو تايم سبورتس إن سموحة يستحق هدفا خاصة بعدما دخل شريف إكرامى بالكرة داخل المرمي.

أثار شريف إكرامى، الجدل بعدما قام بالإمساك بكرة أمام سموحة، لم يتضح هل تخطى بها الحارس خط مرماه إم إنه نجح فى ابعادها وعدم تخطيها، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 1 / 1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.