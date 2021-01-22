لقطة أثارت الجدل.. شريف إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى.. وفرج عامر: ’’فضيحة فى استاد الإسكندرية‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة سموحة وبيراميدز، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وأمسك شريف إكرامي، حارس بيراميدز الكرة بعدما اجتازت خط المرمى، وسط اعتراض لاعبي فريق سموحة الذين طالبوا الحكم بالرجوع للفار لمشاهدة الكرة مرة أخرى إلا أن ذلك لم يحدث.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، عصر الجمعة، بالتعادل الإيجابي 1-1.

من جانبه، هاجم المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لاعبى نادى بيراميدز، متهمًا إياهم بتصنع الإصابة.

وكتب فرج عامر، فى تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر: "عيب على لاعبى بيراميدز اللى بملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل استاد الاسكندرية فى مواجهة سموحة.. هى الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل؟".

وأضاف فى تغريده أخرى: "فضيحة فى استاد الإسكندرية شريف إكرامى دخل بالكورة الجون والحكم لم يحسبها، ولم يحتكم للڤار".