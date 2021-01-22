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عودة الشبورة والأمطار.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 من الشهر الجاري.

وجاءت التوقعات كالتالي:

يوم السبت 23 يناير 2021 :

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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