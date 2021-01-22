خناقة بين عبد الله السعيد وعلي جبر بعد هدف مصطفى فتحي في بيراميدز.. وإكرامي يتدخل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشبت مشادة كلامية بين عبد الله السعيد وزميله في بيراميدز علي جبر، خلال مباراة فريقهما مع سموحة، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء خلاف عبد الله السعيد مع جبر بعد هدف التعادل الذي سجله مصطفى فتحى لاعب الفريق السكندري في الدقيقة 39 بعد أقل من دقيقة من تسجيل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز.

وعقب الهدف، قام عبد الله السعيد بتوجيه اللوم إلى علي جبر، واعتبره المتسبب في الهدف، مما أدى لانفعال الأخير.

وتدخل شريف إكرامي حارس بيراميدز، ونجح في احتواء غضب علي جبر.

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