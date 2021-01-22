الإصابة تبعد دي بروين عن سيتي حتى ستة أسابيع

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لندن: كشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي جوسيب غوارديولا الجمعة أن الإصابة ستبعد نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين عن الملاعب حتى ستة أسابيع.

وتعرض دي بروين لإصابة عضلية بعد قرابة ساعة على المباراة التي فاز بها سيتي على أستون فيلا في منتصف الأسبوع ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتبين من الفحوص الذي خضع لها اللاعب، أنه قد يحتاج لستة أسابيع من أجل التعافي.

وسيغيب دي بروين عن مواعيد هامة بالنسبة لسيتي الشهر المقبل ضد ليفربول حامل اللقب وتوتنهام، على أن تكون مباراته الأولى بعيدا عن الفريق السبت في الدور الرابع لمسابقة الكأس ضد تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة.

وأفاد غوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف جاره يونايتد مع مباراة مؤجلة في جعبته، عشية لقاء الكأس "الأطباء قالوا بأنهم سيراجعون فحص الأشعة اليوم (الجمعة)، وهذا ما فعلوه، وبالتالي جاءت النتيجة أنها (فترة الغياب) ستكون بين أربعة وستة أسابيع".

وشدد "علينا المضي قدما. أنا لا أبوح بأي شيء لا يعلمه أحد بخصوص أهميته بالنسبة لنا، لكن لسوء الحظ له ولنا أنه سيغيب عن جزء هام من الموسم. يتوجب علينا إيجاد الحلول لأن الجميع يعاني وعلينا التأقلم".

ويفتقد غوارديولا في مباراة السبت ايضا المدافع كايل ووكر وذلك نتيجة تعرضه للاصابة قي نفس المباراة ضد أستون فيلا، لكن المدرب الإسباني بدا أكثر تفاؤلا بخصوصه، قائلا "كانت ركلة وحسب. لن يكون متاحا غدا، لكن ربما الأسبوع المقبل (سيكون مع الفريق)".

ويغيب عن سيتي أيضا هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غوارديولا إن "ما نتمناه له هو التعافي. كان منزعجا في اليومين أو الأيام الثلاثة التي تلت نتيجته الإيجابية. شعر بارهاق كبير وعانى من عوارض. لكنه تحسن الآن ونريده أن يعود. افتقدنا أفضل هداف لدينا لفترة طويلة (بسبب الإصابات). كما الحال مع كيفن (دي بروين)، علينا تدبير أمورنا حتى عودتهما".