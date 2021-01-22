بطولة انكلترا: ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب فاردي لأسابيع عدة

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لندن: تلقى ليستر سيتي، احد الفرق المنافسة على احراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم، ضربة موجعة بعد ان كشف مدربه الايرلندي الشمالي براندن رودجرز أن هدافه جايمي فاردي سيغيب عن الملاعب "لاسابيع عدة" لانه سيخضع لعملية جراحية لازالة الفتق.

وساهمت الاهداف ال11 التي سجلها فاردي (34 عاما) هذا الموسم في الدوري المحلي في دخول فريقه طرفا في المنافسة على اللقب وبدأ يحلم بتكرار انجازه عندما توج بطلا للدوري عام 2016 بقيادة مدربه الايطالي المحنك كلاوديو رانييري.

وقال رودجرز الجمعة في مؤتمر صحافي قبل يومين من مواجهة فريقه لبرنتفورد من الدرجة الاولى في الدور الرابع من كأس انكلترا "سيغيب جايمي لاسابيع عدة. حاولنا الاعتناء به في الاشهر الاخيرة لكنه لا يستطيع الاستمرار لفترة اطول. ثمة متسع من الوقت في الموسم الحالي لكي يٌحدث تأثيرا".

واعرب رودجرز عن ثقته بقدرة فريقه على التأقلم في غياب فاردي احد اللاعبين القلائل من المجموعة التي توجت بطلة قبل خمس سنوات وقال في هذا الصدد "من المؤسف عندما لا تستطيع الاعتماد على احد افضل المهاجمين في الدوري، لكننا غالبا ما نعتمد على اللعب الجماعي وقد نجحت المجموعة دائما في تحقيق نتائج ايجابية" مشيرا الى وجود مهاجمين اخرين في الفريق هم النيجيري كيليشي ايهياناتشو والاسباني ايوزي بيريس.