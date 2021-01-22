موراي يعلن عدم مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة

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لندن: أعلن البريطاني أندي موراي المصنف اول عالميًا سابقًا الجمعة انه لن يشارك في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل لعدم تمكنه من الخضوع "لحجر صحي عملي" بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

أنهى موراي فترة العزل الذاتي وكان يأمل المشاركة في ملبورن، إلا ان حامل لقب ثلاث بطولات غراند سلام قال إنه لم يتوصل الى اتفاق مع منظمي البطولة لاسيما لناحية إمكانية ايجاد بيئة ملائمة للتمارين.

كان من المقرر ان يسافر الاسكتلندي الى استراليا السبت على ان يخضع للحجر الصحي الالزامي في فندق لفترة اسبوعين.

إلا أنه كشف الجمعة "أنا خائب لإعلامكم أنني لن أسافر الى استراليا للمنافسة في بطولة استراليا المفتوحة".

وتابع "لقد كنا على تواصل مستمر مع الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب من أجل ايجاد حل يسمح بالخضوع لحجر صحي عملي ولكننا لم نفلح في ذلك".

وأردف "أريد أن أشكر الجميع على جهودهم، أنا محبط لأنني لن ألعب في استراليا. إنه بلد وبطولة احبهما كثيرًا".

ولم يتمكن موراي وصيف استراليا المفتوحة في خمس مناسبات من السفر على متن إحدى الرحلات الخاصة التي قدمها المنظمون بسبب اصابته بالفيروس.

بعد وصولهم الى استراليا، تحتم على 72 لاعبًا سيشاركون في البطولة الخضوع لحجر صحي مشدد في غرفهم لمدة اسبوعين بعد نتائج ايجابية في صفوف ركاب على متن رحلاتهم.

إذ يسمح للاعبين بمغاردة غرفهم لبضع ساعات لإجراء التمارين.

ولم يتمكن موراي (33 عامًا) الذي لم يعان من أي عوارض جراء اصابته بكوفيد-19، من التوصل الى اتفاق بشأن مسألة الحجر الصحي رغم أحاديث بناءة مع مدير البطولة كرايغ تايلي.

حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة حيث تطلع للمنافسة للمرة الاولى منذ العام 2019 عندما خرج من الدور الاول وصرح قبل البطولة عن إمكانية اعتزاله لمعاناته من مشاكل متكررة في الورك.

ويشكل انسحابه من البطولة ضربة أخرى لطموحه في العودة الى قمة الرياضة.

لم يتجاوز موراي المصنف 123 عالميًا حاليًا الدور الثاني من بطولة غراند سلام منذ العام 2017 بعد خضوعه لجراحتين في الورك.

بلغ نهائي بطولة كبرى آخر مرة عام 2016 عندما توج بطلا لويمبلدون.