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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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