شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان

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بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز

هل يفتح الأهلي ملف ضم حارس مرمى فى يناير بعد أزمة إيقاف الشناوي؟