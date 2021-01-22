شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: كل المنتخب جاهز للمشاركة ومباراة سلوفينيا صعبة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن جميع لاعبى المنتخب جاهزين للمشاركة وهذا الامر ظهر منذ الدقائق الأولى من مباراة اليوم أمام بيلاروسيا وتحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء لحسم التأهيل الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا .

وأضاف يحيى الدرع خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن من الغد سوف يتم التجهيز لمباراة سلوفينيا القادمة التي سوف تشهد صعوبة بسبب قوة المنافس التي ظهرت خلال المباريات السابقة والتي سوف تحسم التأهيل على المركز الأول أو الثانى .

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.