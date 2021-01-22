شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار عقب الفوز على بيلاروسيا: لاعبو مصر رجالة وهنموت نفسنا أمام سلوفينيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد الطيار حارس مرمى منتخب مصر سعادته بأداء لاعبى منتخب الفراعنة أمام بيلاروسيا اليوم و الاقتراب من حسم التأهل الى دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقام حاليا في مصر حتى نهاية الشهر الجارى .

وأوضح الطيار خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن جميع لاعبى المنتخب المصرى قدموا أداء رجولى خلال مباراة اليوم والجميع يعمل على تحقيق إنجاز في بطولة كأس العالم لكرة اليد والاقتراب من التأهل الى دور الثمانية من البطولة و وهنموت نفسنا في المباراة القادمة امام سلوفنيا " .

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.