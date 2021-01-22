شكرا لقرائتكم خبر عن "سر التاسعة".. الأهلي يوثق إنجازه التاريخي بفيلم وثائقي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي البرومو فيديو خاص يكشف سر التتويج بالنجمة التاسعة، والتي حققها في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب عن التتويج باللقب مدة 7 سنوات، من أجل توثيق البطولة الغالية والإنجاز التاريخي التي حققها النسور الأحمر.

وتبدو أهمية بطولة إفريقيا في نسختها الأخيرة للأهلي في أنها جاءت بعد غياب 7 سنوات عجاف، وعلى حساب الغريم التلقيدي الزمالك، ولإبطال مقولة تفوق الأبيض في النهائيات الإفريقية، بعدما سبق وفاز في المواجهة الوحيدة التي جمعت القطبين بنهائي السور الإفريقي عام 1994 بجنوب إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ونجح خلالها محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف الفوز، أو ما يسمى بـ"القاضية ممكن".

وقام مسئولو الأهلي بتوثيق كواليس التتويج باللقب، ورأي كل اللاعبين في التتويج بالنجمة التاسعة.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏