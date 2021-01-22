شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يشيد بـ"الغزال": حاسس إني باشوف عمرو جمال بتاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى الأسبق، بعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، بعد التألق الذى ظهر عليه اللاعب في مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي، حيث استعاد الغزال ثقته فى نفسه وسجل هدف وصنع أخر،لزميله ناصر منسى،بخلاف وصوله الى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" عمرو جمال من اكتر اللاعبين اللي استفادوا من الاعاره حاسس اني باشوف عمرو جمال بتاع الاهلي زمان ماشاء الله مسجل ٣ اهداف ومشارك في صناعة اهداف هاااايل".

فاز فريق طلائع الجيش على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاءالذى يقام باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34 ، و عمروجمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

ورفع الطلائع رصيده الى 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في اثنان وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 5، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.