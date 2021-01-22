شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا: فخور بأداء المنتخب.. ومواجهة سلوفينيا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، إنه سعيد جدا وفخور بأداء اللاعبين و مستواهم حتى الأن فى البطولة بعد الفوز العريض على بيلاروسيا في ثان موجهات الدوري الرئيسي بنتيجة 35/26.

وأشار جارسيا، عقب المباراة المثيرة إلى أن مواجهة سلوفينيا القادمة صعبة جدا، موضحا أنه بغض النظر عن النتيجة فخور جدا باللاعبين والمستوى الذي قدموه في البطولة.

وقطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي .

ويسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى