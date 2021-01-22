شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعدما خرج اللاعب من قائمة فريقه التي خاضت مباراة المقاولون العرب.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني بانون قبل ساعات من مباراة المقاولون بسبب إصابة اللاعب بنزلة برد.

وأصبح بانون جاهزا لقيادة دفاع الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز، من أجل إعادة الاتزان لخط الدفاع، والذذي عانى مشاكل عديدة في مباراته السابقة ضد المقاولون العرب.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون مدافع ‏الفريق أجرى مسحة احترازية أمس، بعد شعوره بأعراض البرد، وجاءت النتيجة سلبية، ‏وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق بعد غد ، الأحد ، لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه ‏من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.، وأضاف طبيب الأهلي أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.‏

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما ‏يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز ‏المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏