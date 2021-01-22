شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر: فراعنة اليد على قدر المسئولية بالمونديال.. وهدفنا الفوز على سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن لاعبي الفراعنة بأكملهم على قدر المسئولية و هدفنا فى مباراة سلوفينيا تحقيق الفوز لمواصلة المشوار ببطولة العالم لكرة اليد والمقامة حاليا في مصر.

وأشار الأحمر خلال المؤتمر الصحفي إلى إن جميع اللاعبين يخوضون مباراة بمباراة على حدة ، قائلا إلى أن جميع اللاعبين يؤدون أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف .

وقال الأحمر أن المدير الفنى ناجح فى تحفيظ اللاعبين الفرق قبل كل مباراة ، مشيرا إلى أنه يرى أن الدنمارك و البرتغال و فرنسا من أقوى المنتخبات فى هذه النسخة .

وقطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.