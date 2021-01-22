شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل: بنموت نفسنا في كل مباراة ودرسنا بيلاروسيا جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر الوكيل، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته بعد الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة،التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى ليقطع منتخب مصر،شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم.

قال الوكيل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس إن نجوم الفراعنة درسوا نقاط القوة والضعف داخل منتخب بيلاروسيا قبل مواجهته موضحا أن زملائه دخلوا المباراة في قمة تركيزهم من أجل الظفر بنقاط المباراة.

أضاف الوكيل :" كل اللاعبين بيموتوا نفسهم وتسلسل المباريات كان جيدا بالنسبة لنا خاصة أننا لم تخوض وديات بشكل كافى" متابعا:" مستوى المنتخب يزيد كل مباراة عن الأخرى وريتم اللعب كذلك بيتحسن".

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي ونجح المدير الفنى الأسبانى باروندو في تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 6 نقاط ، بعدما صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا وخسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى.

وتشهد مواجهات الدور الرئيسى بجانب مواجهات مصر لقاءات بين كلا من ،مقدونيا الشمالية مع الإتحاد الروسى و سلوفينا مع السويد فى نفس المجموعة، بينما يلتقى فى المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ،النرويج مع الجزائر و أيسلندا مع فرنسا وسويسرا مع البرتغال .

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس منالمراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النميا مع تشيلى .