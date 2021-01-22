شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 45 دقيقة.. مصر تتقدم على بيلاروسيا (29 - 19) فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 45 دقيقة من زمن المباراة المثيرة التي تجمع منتخبي مصر و بيلاروسيا، وتشير النتيجة إلى تقدم نجوم الفراعنة بنتيجة (29 - 19) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم الفراعنة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي .

ويسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى.