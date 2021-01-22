شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، كما واجه سموحة بيراميدز في اللقاء الذى شهد بعض اللقطات المثيرة للجدل وعلى رأسها كرة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق السماوى التي امسكها من داخل المرمى وسط اعتراضات الفريق السكندري الذى أكد أن الحارس التقط الكرة من داخل الشباك.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية على أهداف مباريات اليوم.

طلائع الجيش 3 – الإنتاج الحربي 0

فاز فريق طلائع الجيش على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاءالذى يقام باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34، وعمرو جمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

بيراميدز 1 – 1 سموحة

حقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الآن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.