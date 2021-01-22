شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري .. تعرف علي ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هداف الدوري المصري بعد مباريات اليوم

أقيمت اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت سموحة مع بيراميدز على استاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والثانية جمعت طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 0.

ويتواجد في صدارة هدافي الدوري كلا من محمد شريف ومحمود كهربا لاعبي الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة، ولكل منهم 4 أهداف، ثم عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ومروان حمدي وشميلس بيكلي لاعبي المقاصة وعمر كمال وأحمد رفعت ولكل منهم 3 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

طلائع الجيش 3 – الإنتاج الحربي 0

فاز فريق طلائع الجيش على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاءالذى يقام باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34، وعمرو جمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

بيراميدز 1 – 1 سموحة

حقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الآن.