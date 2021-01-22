شكرا لقرائتكم خبر عن "دودو" رجل مباراة مصر و بيلاروسيا بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد هشام دودو لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى فوز منتخب مصر لكرة اليد الأول على نظيره البيلاروسى بنتيجة بثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وقطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.