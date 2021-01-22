شكرا لقرائتكم خبر عن العالمى محمد سند.. دينامو فراعنة اليد فى المونديال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد سند لاعب عالمي محترف فى صفوف نيم الفرنسي، نجم منتخب مصر لكرة اليد، وأحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، يتألق في كافة البطولات التي خاضها بداية من أولمبياد طوكيو وبطولة الأمم الافريقية وأخيرا مونديال 2021

محمد سند صاحب الـ 29 عاما بدأ مشواره نحو العالمية مع نادي هليوبوليس بمصر الجديدة قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، حتى خاض تجربة الاحتراف مبكرا من أجل تحقيق حلمه ليواصل التألق والإبداع في فرنسا.

يمتلك اللاعب المصري خبرات كبيرة أهلته للفوز بلقب أفضل جناح أيمن فى صفوف نادي نيم الفرنسي، بعد أن حاز على نسبة تصويت وصلت إلى 43% وذلك فى استفتاء الاتحاد الفرنسى لكرة اليد.