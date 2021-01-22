شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي البنك الأهلي واستمرار إيجابية طارق سليمان قبل موجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت منذ قليل نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق البنك الأهلي قبل مباراة إنبي الأحد المقبل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى جاءت سلبية للجميع و من بينهم علي صابر لاعب الفريق الذي غاب عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا وأستمرت إيجابية مسحه طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيف عمر مخطط الاحمال ومحمد رمضان المدرب المساعد وكريم أيمن مساعد مخطط الاحمال .

ومازال رامي سراج مدرب حراس مرمي فريق الشباب بنادي البنك الأهلي هو من يتولي تدريبات الحراس حتي عودة طارق سليمان .

وكان الفريق ادي تدريبه قبل الأخير اليوم في نفس موعد مباراه إنبي في الثانية والنصف عصراً وشهد التدريب حماسة شديدة من اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد وسيعود للفريق معروف يوسف الذي غاب عن مباراة الأهلي لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سموحه وينتظر دخوله في قائمة الفريق لمباراة إنبي.