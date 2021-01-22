شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة العراقى: سعيد بتواجدي بالزمالك.. وأتمنى نجاح المجلس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدنان درجال وزير الرياضة العراقي عن سعادته بتواجده داخل نادي الزمالك متمنيا التوفيق والنجاح للمجلس الحالي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

وأكد وزير الرياضة العراقي أن الزمالك كيان كبير وتاريخ حافل بالإنجازات والبطولات للفانلة البيضاء التي تعشقها بلاد الرافدين.

وأضاف مدافع منتخب أسود الرافدين لكرة القدم الأسبق، أنه تربطه علاقات أخوية ممتازة مع أغلب نجوم الزمالك القدامى، ونجوم الجيل الذهبي المعلم حسن شحاتة وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد وغيرهم من نجوم القلعة البيضاء.

وأشاد وزير الرياضة العراقي بالطفرة التي يشهدها النادي في المنشآت والقطاع الرياضي.. متمنيا التوفيق للنادي وتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير المحبة للزمالك من الخليج إلى المحيط.

ومن جانبه أعرب عبدالستار الجنابي السفير العراقي بالقاهرة، عن سعادته بزيارته لنادي الزمالك اليوم، والذي يحبه ويعشقه والذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق، مضيفًا أنه ليس غريبا على القاهرة لأنه حاصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة، ويتواجد في السفارة العراقية بالقاهرة منذ فترة وجيزة مشيراً إلى أن مصر هي بلده الثاني.

وكان المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك استقبل وزير الرياضة العراقي عدنان درجال و نجم منتخب بلاد الرافدين لكرة القدم الأسبق بمقر القلعة البيضاء وبصحبته سفير العراق بالقاهرة عبدالستار الجنابي، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع التنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الأخوي المصري العراقي المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي المستشار المالي للنادي، والمستشار سيد عزت المستشار القانوني للزمالك، والدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشئون الرياضية بالنادي، والدكتور طارق حشيش المستشار المالي للنادي، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

حرص رئيس نادي الزمالك على إهداء وزير الرياضة العراقي، وسفير بلاده في القاهرة درعي النادي وأعلام الزمالك التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية التي تعكس مدي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحب الوزير الدرجال لمصر، ولنادي الزمالك الذي يعشقه وينتمي إليه هو وقطاع كبير من أبناء العراق الشقيق.

اصطحب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك يرافقه الوزير عدنان درجال، والسفير العراقي بالقاهرة في جولة داخل النادي تفقد خلالها المنشآت الرياضية، وحمام السباحة الأوليمبي بالنادي، وصالة تنس الطاولة الدولية كما لعب رئيس الزمالك والوزير العراقي مباراة تنس طاولة ودية عكست حجم العلاقات الطبية بين الأشقاء في البلدين.

وأشاد درجال وهو أحد نجوم الكرة العراقية السابقين بالمكانة الكبيرة لنادي الزمالك وشعبيته الجارفة في الوطن العربي بصفة عامة، ودول الخليج بصورة خاصة.