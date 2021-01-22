بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج في كأس العالم لكرة اليد 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 22 يناير، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”، بين الجزائر والنرويج.

تقام مباراة النرويج والجزائر في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس المصرية بالاضافة إلى قناة شبكة we للاتصالات المصرية على يوتيوب.

وترشح منتخب الجزائر لكرة اليد إلى المجموعة 3 في المرحلة الأساسية بعد نجاحه في خطف مركز من مراكز أفضل ثالث بدور المجموعات الأول.

وجمع منتخب الجزائر نقطتين من المجموعة السادسة بعد فوزه على المغرب في الافتتاح، قبل أن يخسر بفروقات ضئيلة أمام البرتغال وأيسلندا، ليبلغ المرحلة التالية بفارق الأهداف عن منتخبات استقبلت أهداف أكثر منه.

محاربو الصحراء كانوا قد خسروا في المباراة الأولى بالمرحلة الأساسية أمام الديك الفرنسي بنتيجة 29-26، علمًا بأنهم كانوا على مقربة من التعادل 26-26 في الدقائق الثلاث الأخيرة، لكن التسرع والعصبية أمور أدت إلى ضياع النقطة، كما أن المنتخب الجزائري تعرض إلى خمس إيقافات لمدة دقيقتين على مدار الـ 60 دقيقة، الأمر الذي أهدر نقاط كثيرة على الفريق.

وتضم المجموعة الثالثة من المرحلة الأساسية منتخبات فرنسا والجزائر والنرويج وسويسرا.

وسيلعب المنتخب الجزائري أمام نظيره النرويجي مساء اليوم الجمعة 22 يناير، وبعد يومين سيلاقي سويسرا على نفس ملعب مباراة اليوم “صالة الدكتور حسن مصطفى”.

الجزائر – النرويج

???? صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر (القاهرة)

???? كأس العالم لكرة اليد 2021 (الدور الثاني – الجولة الثانية في المجموعة 3 المرحلة الأساسية)

⏰ تبدأ الساعة 21:30 بتوقيت مصر

أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لأحداث مباراة الجزائر والنرويج في مونديال اليد 2021.

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