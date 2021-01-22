الامارات | الإنجليزي هاتون يخطف صدارة بطولة أبوظبي للغولف.. وماكلروي يتعثر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي هاتون يخطف صدارة بطولة أبوظبي للغولف.. وماكلروي يتعثر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر النجم الإنجليزي المصنف التاسع عالمياً، تيريل هاتون اليوم الثاني من بطولة (أبوظبي إتش إس بي سي) للغولف 2021، والتي تقام ضمن أولى محطات سلسلة رولكس، ليحقق نتيجة 12 تحت المعدل في منتصف جولته الثانية في نادي أبوظبي للغولف.

وبعد الانطلاقة المتأخرة بسبب الضباب، بدأ هاتون وماكلروي جولتهما الثانية في فترة ما بعد الظهر وقدم الإنجليزي بداية قوية بعد تحقيقه ضربتين "الإيغل" بالأمس واليوم وأربع ضربات بيردي متتالية، الأمر الذي ضمن له الصدارة في اليوم الثاني من البطولة.

ويعد هاتون ثاني لاعب يفوز بثلاث بطولات من سلسلة رولكس الصيف الماضي، وسيسعى إلى إضافة فوز رابع إلى القائمة يوم الأحد والحصول على أفضل بداية ممكنة لأي لاعب في موسم السباق إلى دبي 2021.

وبدأ روري ماكلروي اليوم الثاني بنفس القوة التي بدأ فيها يومه الأول، مع تسجيل ضربتي بيردي في ثلاث حفر، ولكن لم يحالفه الحظ بعدها في الحفرة الرابعة وتلاها بضربة "بوغي" مزدوجة عند الحفرة الخامسة، ليخسر بذلك الصدارة، مع العلم أن اللاعب الأيرلندي حقق المركز الثاني في أربع بطولات في أبوظبي سابقاً، وسيحرص على بذل قصارى جهده لرفع كأس الصقر المجنح خلال منافسات هذا العام.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت للمرة الأولى عام 2006، وتُقام في نادي أبوظبي للغولف للعام السادس عشر على التوالي، بين 21 و24 يناير 2021. ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار أمريكي و8000 نقطة من السباق إلى دبي.

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