الارشيف / اخبار الرياضه

البطائح يهزم النفط في افتتاح بطولة خورفكان للصالات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم النفط في افتتاح بطولة خورفكان للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
استهل البطائح حملة الدفاع عن لقبه بالنسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات بالفوز على النفط العراقي 3-1 .
سجل للبطائح باسورا ويوري كارفاليو ومحمد علي.
كما فاز مليحة على الحمرية 5-3 ، وخورفكان على اتحاد كلباء 2-1.
وتفتتح البطولة رسمياً اليوم السبت، وسيكون الحضور قاصراً على اللجنة المنظمة  وأعضاء مجالس إدارات الأندية المتبارية فقط ، حسب ما أفاد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا