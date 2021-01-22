شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم النفط في افتتاح بطولة خورفكان للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استهل البطائح حملة الدفاع عن لقبه بالنسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات بالفوز على النفط العراقي 3-1 .

سجل للبطائح باسورا ويوري كارفاليو ومحمد علي.

كما فاز مليحة على الحمرية 5-3 ، وخورفكان على اتحاد كلباء 2-1.

وتفتتح البطولة رسمياً اليوم السبت، وسيكون الحضور قاصراً على اللجنة المنظمة وأعضاء مجالس إدارات الأندية المتبارية فقط ، حسب ما أفاد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة.