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اهداف مباراة طلائع الجيش والانتاج الحربي في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق طلائع الجيش على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاءالذى يقام باستا العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34 ، و عمروجمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

وأخفق لاعبى الانتاج فى الوصول الى مرمى طلائع الجيش، بل شهدت المباراة سيطرة من لاعبى الطلائع  و تسجيلهم الثلاثية بخلاف الفرص المهدرة.

وتألق عمرو جمال ، الذى استعاد الثقة فى نفسه ، حيث سجل هدف وصنع أخر ،لزميله ناصر منسى ، بخلاف وصوله الى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة .

ورفع  الطلائع رصيده الى 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في اثنان  وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما تجمد رصيد  الإنتاج الحربى عند النقطة  5، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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