شكرا لقرائتكم خبر عن هل دخل شريف إكرامى مرماه بالكرة أمام سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الجدل بعدما قام بالإمساك بكرة أمام سموحة، لم يتضح هل تخطى بها الحارس خط مرماه إم إنه نجح فى ابعادها وعدم تخطيها، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 1 / 1.

وكتب فرج عامر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "فضيحة فى استاد الإسكندرية شريف إكرامى دخل بالكورة الجون والحكم لم يحسبها، ولم يحتكم للڤار".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.