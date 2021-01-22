شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عدم حصول اللاعبين على راحة بعد التعادل الإيجابى مع سموحة، والإعداد مباشرة لمباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء، المقبل على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه بملعبه بالدفاع الجوي في الحادية عشرة صباح غد السبت استعدادا للمباراة المقبلة الهامة.

وحقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الأن.