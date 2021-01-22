"يتعرض لحرب".. مدرب حراس بيراميدز السابق يتحدث عن تجربته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد العقباوي مدرب حراس المرمى بنادي بيراميدز السابق، إن النادي يتعرض لـ"حرب" على حد قوله، مشددًا أن النادي مستمر بالنظام والأسلوب دون تغيير.

وأضاف العقباوي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لحد هذه اللحظة النادي بيتحارب، لكن النادي به نظام ويسيروا على خطى من خلال تواجد عبد العزيز عبد الشافي وهاني سعيد وممدوح عيد".

وعن رحيله من تدريب الحراس في نادي بيراميدز، كشف :"تواجدت في الجهاز الفني مع سبيستيان ديسابر لكن رحلت بعد رحيله، نادي بيراميدز كان يرحب بتواجدي مع الجهاز الفني الكرواتي بقيادة أنتي تشاتشيتش إلا أن الأخير كان لديه جهاز فني به مدرب حراس مرمى".

وتابع :"قررت الرحيل وتواجد محمود فتح الله على الرغم من رغبة إدارة بيراميدز في استمراري".

وكان ديسابر قاد بيراميدز في الموسم الماضي منذ بداية الموسم إلا أنه رحل بسبب تراجع النتائج ليتم تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش قبل أن يرحل أيضًا عقب خسارة نهائي الكونفدرالية من فريق نهضة بركان المغربي.